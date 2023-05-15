Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Yurt içi sonuçlarıyla birlikte yurt dışı sonuçları da merak edildi. Peki, Yurt dışında seçimi kim kazandı 2023? Yurt dışı seçim sonuçları açıklandı mı, hangi lider yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Yurt dışında seçimi kim kazandı 2023? Yurt dışı seçim sonuçları açıklandı mı, hangi lider yüzde kaç oy aldı?

YURT DIŞI SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI 2023?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

Sandıkların yüzde 95.83'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.47

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.82

- Sinan Oğan yüzde 5.27

YURT DIŞI OYLARINDA KİM ÖNDE?

Yurt dışı oylarında 15 Mayıs 2023 gece 01:36 itibarıyla toplam 5114 sandığın 1400'ü açılmıştır. Açılan 1400 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan : %56.17

%56.17 Kemal Kılıçdaroğlu : %40.35

%40.35 Sinan Oğan : %2.23

%2.23 Muharrem İnce : %1.25

Yurt dışı sandıkların hepsi açılmadığı için yurt dışında seçimi kim kazandı henüz netleşmedi. Şuanki verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önde.

SEÇİM 2. TURA MI KALACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.