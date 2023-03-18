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Yurt dışında oy verme ne zaman başlayacak? 2023 yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

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Yurt dışında oy verme ne zaman başlayacak? 2023 yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi yürürlüğe girdi. Peki, Yurt dışında oy verme ne zaman başlayacak? 2023 yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

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Yurt dışında oy verme ne zaman başlayacak? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi yürürlüğe girdi. Peki, Yurt dışında oy verme ne zaman başlayacak? 2023 yurt dışı oy kullanma ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Detaylar...

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak, 24 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Tüm ülkede kurulacak sandık sayısının 200 bini aşacağı tahmin ediliyor. 2018 seçimlerinde sandık sayısı 194 bin idi.

Henüz 2023 Türkiye seçimleri için kesinleşmiş bir seçmen sayısı açıklanmadı fakat seçmen sayısının 60 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. 2018 seçimlerinde seçmen sayısı 56,3 milyondu. 31 Aralık'ta 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de nüfusa kayıtlı toplam 85.279.553 kişi var. 2022 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre; Türkiye'de 18 milyon 735 bin 111 kişi 0-14 yaş aralığında; 58 milyon 092 bin 773 kişi 15-64 yaş aralığında ve 8 milyon 451 bin 669 kişi ise 65 yaş ve üstü.

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