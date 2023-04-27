14 Mayıs seçimleri için yurt dışına kayıtlı vatandaşların, gümrük kapılarında ve temsilciliklerde oy verme işlemleri başladı. Bununla birlikte vatandaşlar birçok sorunun cevabını merak etti. Peki, Yurt dışında kullanılan oylar nerede sayılır? Yurt dışında yaşayanlar nasıl oy kullanabilir? Yurt dışında oy kullanmak için şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Yurt dışında oy kullanmakla ilgili birçok soru ve cevap merak ediliyor. Peki, Yurt dışında oy kullanmak için şartlar nelerdir? Yurt dışında kullanılan oylar nerede sayılır? Yurt dışında yaşayanlar nasıl oy kullanabilir? Yurt dışında nerede ve ne zaman oy kullanılır? İşte bilgiler...

YURT DIŞI OY KULLANIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

YURT DIŞINDA OY KULLANMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK GEREKİYOR?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ile halkoylamasında oy kullanabilir (298/6).

Ancak,

- Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,

- İzinli olsalar bile silâhaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

- Türk vatandaşlığını kaybedenler,

- Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunanlar,

oy kullanamazlar (298/7, 8)

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR OY KULLANMAK İÇİN NE YAPMASI GEREKLİ?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında oy kullanabilmesi için öncelikle yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları gerekir.

YURT DIŞI OY KULLANIMI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK? BİLGİLERE NASIL ULAŞILIR?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için yurt dışında hangi ülkede, hangi temsilciliklerde ve hangi tarihlerde kurulacak sandıklarda oy kullanacaklarına dair Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim öncesinde alınan kararlar www.ysk.gov.tr adresinden, radyo ve televizyonlardan ilan edilerek tüm kamuoyunun bilgisine sunulmakla birlikte, Dışişleri Bakanlığı ile de çalışmalar koordineli bir şekilde yürütüldüğünden, söz konusu bilgilere yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla da ulaşılabilir.