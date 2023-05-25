Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için Yurt dışında oy kullanma işlemi bitti mi? Sorusu merak ediliyor ve toplamda kaç kişinin oy kullandığı araştırılıyor. Peki, Yurt dışında oy kullanma işlemi bitti mi? Yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi mi, ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur

Seçmenler yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde 20 Mayıs'tan itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı. Peki, Yurt dışında oy kullanma işlemi bitti mi? Yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi mi, ne zaman sona erecek?

YURT DIŞINDA OY KULLANMA İŞLEMİ BİTTİ Mİ?

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçime yoğun ilgisi son gününde de artarak devam etti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 23.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 889 bin 398 oldu.

GÜMRÜK KAPILARINA OY VERME İŞLEMİ 28 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.

İLK TURDA YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.