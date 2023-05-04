Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy kullanılmaya devam ediliyor. Peki, Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Yurt dışı seçmen sayısı kaç?

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy kullanacak vatandaşların oy kullanma işlemi 27 Nisan itibarıyla başlamıştı. Peki, Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Yurt dışı seçmen sayısı kaç?

YURT DIŞINDA KAÇ OY KULLANILDI?

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy kullanacak vatandaşların oy kullanma işlemi 27 Nisan itibarıyla başlamıştı. Bu kapsamda yurt dışına kayıtlı olarak 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Şu ana kadar ise sandığa giderek oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu.

Oy kullanmaişlemi devam ediyor.