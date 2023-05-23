Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Almanya, gurbetçiler oy kullanım sayısı kaç?

Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Almanya, gurbetçiler oy kullanım sayısı kaç?

Gündem Haberleri

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adayların yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçimler 2. tura kalmıştı ve yurt dışında oy verme süreci devam ediyor. Peki, Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Almanya, gurbetçiler oy kullanım sayısı kaç?

Sinan Oğan nasıl ikna oldu? 'Pazarlık yapmadık' dedi ama kulisler bu senaryoyu konuşuyorSinan Oğan nasıl ikna oldu? "Pazarlık yapmadık" dedi ama kulisler bu senaryoyu konuşuyor
Özdağ'dan Sinan Oğan'a bomba gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruzÖzdağ'dan Sinan Oğan'a bomba gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz

Yurt dışı oy sayısı, Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri devam ederken Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Almanya, gurbetçiler oy kullanım sayısı kaç merak edildi.

YURT DIŞINDA KAÇ OY KULLANILDI?

23 Mayıs 2023,11:25 itibariyle Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapılarında şu ana kadar 1.532.182 oy kullanıldı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title