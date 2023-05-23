Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Almanya, gurbetçiler oy kullanım sayısı kaç?
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14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adayların yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçimler 2. tura kalmıştı ve yurt dışında oy verme süreci devam ediyor. Peki, Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Almanya, gurbetçiler oy kullanım sayısı kaç?
Yurt dışı oy sayısı, Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri devam ederken Yurt dışında kaç oy kullanıldı? Almanya, gurbetçiler oy kullanım sayısı kaç merak edildi.
YURT DIŞINDA KAÇ OY KULLANILDI?
23 Mayıs 2023,11:25 itibariyle Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapılarında şu ana kadar 1.532.182 oy kullanıldı.