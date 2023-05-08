Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Yurt dışında oy verme süreci devam ediyor. Güncel yurt dışı oy veren sayısı merak ediliyor. Peki Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı oy kullanan seçmen sayısı haberimizde...

YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 693 bin 67'ye ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 olmak üzere toplam 1 milyon 693 bin 67 seçmen oy kullandı.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 olmak üzere toplam 1 milyon 693 bin 67 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.