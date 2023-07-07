Yurt dışı telefon kayıt ücreti kaç TL, ne kadar oldu 2023? IMEI güncel kayıt fiyatı kaç TL? Yurt dışı telefon açtırma fiyatı ne kadara yükseldi?

Bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte yurt dışı telefon kayıt ücreti fiyatlarına zam yapıldı. Bunun ardından vatandaşlar, Yurt dışı telefon kayıt ücreti kaç TL, ne kadar oldu 2023? Yurt dışı telefon açtırma fiyatı ne kadara yükseldi? merak etti. İşte detaylar...

Yurt dışı telefon kayıt ücretleri kaç TL oldu? Yurt dışı telefon açtırma fiyatları ne kadar oldu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 6 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda büyük yoğunluğa neden oldu. Peki, Yurt dışı telefon kayıt ücreti kaç TL, ne kadar oldu 2023? Yurt dışı telefon açtırma fiyatı ne kadara yükseldi? Bilgiler sizlerle...

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023?

6 bin TL olan IMEI kayıt ücreti 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi.

Maktu harçlara gelen zamlarla birlikte yurt dışından getirilen telefonlar için izin bedeli de 6 binden 20 bin TL'ye çıktı. Haberi duyan vatandaşlar kararın gece yarısı yürürlüğe girmesinden önce sınır kapılarına akın etti. 14 bin TL az ödeyip telefon sahibi olmak isteyenler sınırlarda yoğunluk oluşturdu.

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETLERİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 2023?

IMEI kayıt ücretleri güncel fiyatlarıyla 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü geçerli olacak.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

E-devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde yurda giriş yapan belge sahibi şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresinden cihaz kaydını yapabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır. IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son üç yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarih üzerinden 365 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

E-devlet kapısın üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) aşağıda belirtilen işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvurur.