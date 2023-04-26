Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı seçmen için yarın başlayacak oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek. Peki, Yurt dışı seçmen sayısı kaç 2023? Gurbetçiler ne zaman oy kullanmaya başlayacak? Yurt dışında kaç milyon kişi oy kullanacak? İşte detaylar...

2023 seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte yurt dışı seçmen sayısı merak edildi. Peki, Yurt dışı seçmen sayısı kaç 2023? Gurbetçiler ne zaman oy kullanmaya başlayacak? Yurt dışında kaç milyon kişi oy kullanacak? Gurbetçiler kendi ülkelerinde oy kullanabilir mi? Ayrıntılar sizlerle...

GURBETÇİLER NE ZAMAN OY KULLANACAK 2023?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler yarın sandık başına gitmeye başlayacak. Oy verme işlemi yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrük kapılarında ise 14 Mayıs saat 17.00'e kadar sürecek. Öte yandan YSK, Sudan'da meydana gelen çatışmalar sebebiyle Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti.

YURT DIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTIR 2023?

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında da yarın oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:

1- Almanya: 1.501.152

2- ABD: 134.246

3- Arnavutluk: 1.416

4- Avustralya: 53.902

5- Avusturya: 111.659

6- Azerbaycan: 11.036

7- Bahreyn: 1.359

8- Belarus: 643

9- Belçika: 153.443

10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

11 - Bosna Hersek: 2.946

12- Brezilya : 581

13- Bulgaristan: 6.391

14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

15- Cezayir: 2.280

16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

17- Çin: 4.337

18- Danimarka: 36.725

19- Estonya: 776

20- Fas: 685

21-Finlandiya: 6.791

22-Fransa: 397.086

23- Günay Afrika: 1.561

24- Gürcistan: 2.306

25-Hollanda: 286.753

26- Irak: 5.738

27- İran: 1.592

28 İrlanda: 6.770

29-İspanya: 7.430

30- İsrail: 5.088

31- İsveç: 42.773

32-İsviçre: 105.820

33- İtalya: 20.148

34- Japonya: 5.672

35 Kanada: 40.418

36- Karadağ: 1.704

37- Katar: 10.868

38- Kazakistan: 6.101

39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

40- Kore: 866

41- Kosova: 2.192

42- Kuveyt: 4.725

43- KKTC 140.111

44- Kuzey Makedonya: 4.107

45- Libya: 1.132

46- Litvanya: 795

47- Lübnan: 8.325

48- Lüksemburg: 1.507

49-Macaristan: 3.887

50- Malezya: 711

51- Malta: 2.808

52- Mısır: 2.327

53- Moldova: 861

54- Nijerya: 584

55- Norveç: 10.391

56- Özbekistan: 3.182

57- Pakistan: 1.233

58- Polonya: 10.457

59- Portekiz: 1.484

60- Romanya: 10.172

61- Rusya: 14.357

62- Sırbistan: 2.311

63- Singapur: 1.020

64- Slovak Cumhuriyeti: 642

65- Suudi Arabistan: 23.005

66- Tanzanya: 865

67- Tayland: 1.278

68-Türkmenistan: 635

69- Ukrayna: 2.608

70- Umman Sultanlığı: 1.395

71- Ürdün: 3.030

72- Yeni Zelanda: 1.115

73- Yunanistan: 11.714

YURT DIŞINDA EN ÇOK SEÇMEN HANGİ ÜLKEDE VAR?

YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi. Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek.134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek.