Yurt dışı seçmen sayısı! 2.tur yurt dışı oy oranı ne? Yurt dışında kaç kişi kullandı?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Seçim sonuçlarının ardından yurt dışı oy oranları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 2.tur yurt dışı oy oranı araştırılıyor. Peki, 2.tur yurt dışı oy oranı ne? Yurt dışında kaç kişi kullandı? İşte detaylar...