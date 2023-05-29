Yurt dışı seçmen sayısı! 2.tur yurt dışı oy oranı ne? Yurt dışında kaç kişi kullandı?
Gündem Haberleri
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Seçim sonuçlarının ardından yurt dışı oy oranları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 2.tur yurt dışı oy oranı araştırılıyor. Peki, 2.tur yurt dışı oy oranı ne? Yurt dışında kaç kişi kullandı? İşte detaylar...
Yurt dışı seçmen sayısı! 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt dışı oyları merak konusu oldu. 2.tur yurt dışında kaç kişi oy kullandı araştırılıyor. Peki, 2.tur yurt dışı oy oranı ne? Yurt dışında kaç kişi kullandı? Detaylar haberimizde...
2.TUR SEÇİM SONUÇLARI!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023