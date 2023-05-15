Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Son gelen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37 oy oranına sahip. Vatandaşlar, Yurt dışı oylarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi 1. turda kazanır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'yi geçmesi için kaç oy alması gerekli? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Yurt dışı oyları yüksek gelirse Erdoğan %50 'yi geçebilir mi? Yurt dışı oylarıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan %50'yi geçer mi? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Yurt dışı oylarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi 1. turda kazanır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'yi geçmesi için kaç oy alması gerekli? İşte bilgiler...

SEÇİMLERDE KİM ÖNDE, KİM YÜZDE KAÇ OY ORANINA SAHİP?

Sandıkların yüzde 97.08'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.94, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.25 olarak görülüyor.

Sandıkların yüzde 97.08'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.94

- Sinan Oğan yüzde 5.25

YURT DIŞI OYLARIYLA BİRLİKTE ERDOĞAN SEÇİMİ 1. TURDA KAZANIR MI?

Yurt dışı oylarında 15 Mayıs 2023 gece 01:36 itibarıyla toplam 5114 sandığın 1400'ü açılmıştır. Açılan 1400 sandığa göre sonuçlar şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan : %56.17

- Kemal Kılıçdaroğlu : %40.35

- Sinan Oğan : %2.23

- Muharrem İnce : %1.25

Yurt dışı sandıkların hepsi açılmadığı için yurt dışında seçimi kim kazandı henüz netleşmedi. Şuanki verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önde. Uzmanlar yurt dışı oylarıyla birlikte Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının %50'yi geçebileceğini belirtti. En kesin sonuçlar için sandıkların tamamen açılması gerekmektedir.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.