Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışı oyları yüzde kaç? Yurt dışı oy oranı kaç?
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Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Seçim sonuçlarının araştırılmasıyla birlikte yurt dışı oyları açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışı oyları yüzde kaç? Yurt dışı oy oranı kaç? İşte detaylar...
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kullanıcılar tarafından yurt dışı oyları araştırılıyor. Yurt dışında kullanılan oy oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışı oyları yüzde kaç? Yurt dışı oy oranı kaç? Detaylar haberimizde...
İKİNCİ TUR NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.
YURT DIŞI OY ORANI AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: %57.19
Kemal Kılıçdaroğlu: %39.85
Sinan Oğan: %1.90
Muharrem İnce: %1.06