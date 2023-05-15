Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışı oyları yüzde kaç? Yurt dışı oy oranı kaç?

Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Seçim sonuçlarının araştırılmasıyla birlikte yurt dışı oyları açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışı oyları yüzde kaç? Yurt dışı oy oranı kaç? İşte detaylar...