Yurt dışı oyları nasıl dağıtılıyor ve seçim 2023 ikinci tur yurt dışı oy oranı yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında yurt dışı oyları gündeme geliyor. Yurt dışı oyları nasıl dağıtılıyor ve seçim 2023 ikinci tur yurt dışı oy oranı yüzde kaç merak ediliyor. Peki, Yurt dışı oyları nasıl dağıtılıyor? Seçim 2023 ikinci tur yurt dışı oy oranı yüzde kaç?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Yurt dışı oyları nasıl dağıtılıyor ve seçim 2023 ikinci tur yurt dışı oy oranı yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Yurt dışı oyları nasıl dağıtılıyor ve seçim 2023 ikinci tur yurt dışı oy oranı yüzde kaç gündeme geliyor. Yurt dışı oyları nasıl dağıtılıyor? Seçim 2023 ikinci tur yurt dışı oy oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

YURT DIŞI OYLARI NASIL DAĞITILIYOR?

Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçakla saat 03.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen oylar, parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde TIR'lara yüklenerek Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ne getirildi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınan oylar, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

SEÇİM 2023 İKİNCİ TUR YURT DIŞI OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy verme işleminin bitmesiyle kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılmaya başlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmen sayısına, 18 yaşına girmiş olan 47 bin 523 yeni vatandaş daha eklendi.