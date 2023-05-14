Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sonuçların açıklanmaya başlaması ile beraber Yurt dışı oyları eklendi mi? Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek? Merak ediliyor.

Yurt dışı oyları eklendi mi? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.Sonuçların açıklanmaya başlaması ile beraber Yurt dışı oyları eklendi mi? Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek? Merak ediliyor. Detaylar...

YURT DIŞI OYLARI EKLENDİ Mİ?

Yurt dışı ile yurt içi oy oranlarını ve yurt içi + yurt dışı oy oranını Haberler.com seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.

Saat 22.02 itibarıyla sandıkların yüzde 80.48'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.43

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.77

Sinan Oğan yüzde 5.31

Saat 21:51 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 64.13 oldu. Buna göre;