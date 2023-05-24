Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı. Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman bitecek merak konusu oldu. Peki, Yurt dışı oy verme ne zaman bitiyor? 2.tur yurt dışı oy kullanma son gün ne zaman? Yurt dışı oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor. Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman bitecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt dışı oy kullanma için son gün merak konusu oldu. Peki, Yurt dışı oy verme ne zaman bitiyor? 2.tur yurt dışı oy kullanma son gün ne zaman? Yurt dışı oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

YURT DIŞI OY VERME NE ZAMAN BİTİYOR?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YURT DIŞI KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre yurt dışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.