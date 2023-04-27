Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemleri başladı. Oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ederken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Yurt dışı oy kullanma son tarihi ne zaman 2023? Yurt dışı oylar ne zamana kadar atılabilir? Yurt dışı oy verme tarihleri nedir? araştırması yapıyor. İşte güncel detaylar...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı oy kullanma son tarihi ne zaman 2023? Yurt dışı oylar ne zamana kadar atılabilir? Yurt dışı oy verme tarihleri!

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında, yurt dışı temsilciliklerinde ve belirlenen havalimanlarında kullanabilecek.

YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yurt dışında, 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kuruldu. Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

YURT DIŞI OY VERME NE ZAMAN BİTECEK 2023?

Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

YURT DIŞI OYLAR NASIL DAĞITILACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor. Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.