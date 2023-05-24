Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde bugün başlayan oy kullanma işleminde, sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor. Yurt dışı oy kullanma son gün ne zaman? Yurt dışında oy kullanma işlemi bitti mi?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Peki, Yurt dışı oy kullanma son gün ne zaman? Yurt dışında oy kullanma işlemi bitti mi?

YURT DIŞI OY KULLANMA SON GÜN NE ZAMAN?

Yurt dışında oy kullanma süreleri:

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yurt dışı seçmenler 20 – 24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında oy kullanma süreleri:

Gümrük kapılarında oy kullanma tarihleri arasında 24 saat oy kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 17.00'ye kadar devam edecek.