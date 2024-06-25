Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, yurt dışı çıkış harcının ne kadar olduğunu ve ne kadar süre geçerli olduğunu merak ediyor. 2024 yılında yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi. Harç, her yurt dışı çıkışında ödenir ve tek seferliktir yani her çıkış için yeniden ödenmesi gerekiyor. Peki, Yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı kaç TL, kaç gün geçerli?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

Yurt dışına çıkış yapan yolculardan çıkış başına 150 TL harç bedeli alınıyor. Ödemesi yapılan harçlar bir ay boyunca istenilen seyahatte kullanılıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harcını, havalimanlarındaki gişelerden veya otomatlardan, yetkili bankalardan ya da İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinden ödeyebilirsiniz.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME (LİNK)