Genellikle şehir dışında okuyan öğrenciler tarafından tercih edilen KYK yurtları başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Başvuruların başlamasının ardından birçok öğrenci "Yurt başvurusu ne zaman açıklanacak?" sorusunu merak etmeye başladı. Peki Yurt başvurusu ne zaman açıklanacak? 2022 KYK Yurt başvuruları açıklanma tarihi ne zaman? 2022 KYK Sonuçları ne zaman açıklanır?

24 Ağustos Çarşamba günü başlamasının arından birçok öğrenci başvuru sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. "Yurt başvurusu ne zaman açıklanacak?" sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki Yurt başvurusu ne zaman açıklanacak? 2022 KYK Yurt başvuruları açıklanma tarihi ne zaman? 2022 KYK Sonuçları ne zaman açıklanır?

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının açıklanması için Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. KYK Yurt başvurularının başlaması için öncelikle KYK yurt başvurularının sona ermesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK yurt başvurularının sonuçlandırılması, Eylül ayının ilk haftasında yapılmıştı. 2022 Eğitim-Öğretim yılı için de yakın bir tarihte açıklanması tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,

"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle oldu;

"Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır."