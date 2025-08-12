2025 YKS tercih süreci devam ederken, üniversite adaylarının gündemindeki önemli konulardan biri de KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı. "KYK yurt başvuruları başladı mı, hangi tarihte yapılacak?" sorusu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde pek çok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen başvuru süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden online şekilde gerçekleştirilecek. KYK yurt başvuruları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Yurt başvuruları ne zaman? 2025 KYK başvuruları başladı mı?



KYK 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

KYK yurt başvuru süreci henüz başlamadı ancak üniversite yerleştirme sürecini takip eden milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen bu süreçte, öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirecek. Başvuruların, 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvuru takviminin ÖSYM'nin sonuç takvimiyle uyumlu şekilde duyurulması öngörülüyor. Adayların gelişmeleri yakından takip ederek açıklanacak resmi tarihlere göre başvuru yapmaları önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları önemlidir. Henüz e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, kimlik belgeleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre temin edebilirler. Alternatif olarak internet bankacılığı, mobil imza, e-imza ya da T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabilir.

KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK yurt başvurularına, farklı öğrenim düzeylerinden ve durumlarından pek çok öğrenci başvuruda bulunabiliyor. İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler, ara sınıflarda okuyan ancak daha önce KYK yurdunda kalmayanlar, lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca Erasmus, Farabi gibi değişim programları kapsamında başka şehir ya da ülkeden gelen öğrenciler de KYK yurtlarına başvuru yapabilecek gruplar arasında yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları genellikle başvuruyu takip eden 1-2 hafta içerisinde açıklanır. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden veya ilgili yurt müdürlüklerinden tamamlayarak yerleşme sürecini resmileştirir. Bu süreçte belirtilen tarihlere dikkat edilmesi, kayıt hakkının kaybedilmemesi açısından büyük önem taşır.