KYK başvurusunda bulunan birçok öğrenci, başvuruların sona ermesiyle birlikte KYK sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen sorular arasında Yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu yer alıyor. Peki, Yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir? Yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt başvuru sonuçları öğrenme!

24 Ağustos tarihinde son bulan KYK yurt başvuruları ile birlikte öğrenciler heyecanla KYK sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Öğrencilerin merak ettiği bir diğer soru ise Yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusu oldu. Peki, Yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir? Yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt başvuru sonuçları öğrenme!

YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurtları için başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden ve www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden takip etmelidir. KYK Yurt sonuçlandığı takdirde öğrenciler yurt başvuru sonuçlarını sorgulayabilmektedirler.

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının açıklanması için Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. KYK Yurt başvurularının başlaması için öncelikle KYK yurt başvurularının sona ermesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK yurt başvurularının sonuçlandırılması, Eylül ayının ilk haftasında yapılmıştı. 2022 Eğitim-Öğretim yılı için de yakın bir tarihte açıklanması tahmin ediliyor.