Ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Zeynep geliyor. Peki, Yürek Çıkmazı Zeynep kimdir? Yürek Çıkmazı Zeynep gerçekte kim, ismi nedir? İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yürek Çıkmazı Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

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Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı Zeynep kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Zeynep gerçekte kim, ismi nedir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında, nereli?

YÜREK ÇIKMAZI ZEYNEP KİMDİR? ZEYNEP KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterini "İrem Helvacıoğlu" canlandırmaktadır.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu (d. 2 Şubat 1990, Almanya), Türk oyuncudur.

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Dedesi Selanik Arnavutlarındandır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı. Yine 2021 yılında Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterini canlandırmaktadır.