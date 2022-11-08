Ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Yılmaz geliyor. Peki, Yürek Çıkmazı Yılmaz kimdir? Yürek Çıkmazı Yılmaz gerçekte kim, ismi nedir? Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli? Yürek Çıkmazı Yılmaz karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

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Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı Yılmaz kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Yılmaz gerçekte kim, ismi nedir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli?

YÜREK ÇIKMAZI YILMAZ KİMDİR? YILMAZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz karakterini "Mesut Akusta" canlandırmaktadır.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta (d. 22 Şubat 1964, Konya), Türk oyuncu.

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.