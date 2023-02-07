TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Yürek Çıkmazı dizisi var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Yürek Çıkmazı yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Yürek Çıkmazı neden yok? merak etti. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi bitti mi, final mi? Yürek Çıkmazı dizisi ara mı verdi? Yürek Çıkmazı dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Bu akşam Yürek Çıkmazı yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Yürek Çıkmazı neden yok?

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 7 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı dizisi yer alsa da dizinin yeni bölümünün bugün değil haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. TRT 1'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'u tuzağa düşürerek Mehmet'i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir. Seray'ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil'i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır. İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz'ı daha da cesaretlendirir. Mezar açılma kararının erkene alınması Halil'in kararını sorgulamasına neden olur. Öte yandan Levent, Halil üzerinde duygusal baskı kurmak için, tüm ailenin katlanacağı bir toplantı düzenler. Birsen, babasının korkusundan Feride ise babasına olan düşkünlüğünden aynı noktada buluşup; toplantıda Halil'in karşısında yer alırlar. Otopsiye saatler kala Halil bu büyük kararın sorumluluğuyla baş başadır. Zeynep'in korktuğu şey ise, tamamen ilişkileriyle alakalıdır. Otopsi sonucu istedikleri gibi çıkmazsa, Halil'in hayatına eskisi gibi devam edebileceğinden şüphe duymaktadır.