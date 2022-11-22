Yürek Çıkmazı yeni bölüm saat kaçta? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı 4. bölüm ne zaman?

2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Yürek Çıkmazı saat kaçta başlayacak? Yürek Çıkmazı geç mi başlayacak? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Yürek Çıkmazı 4. bölüm ne zaman? Yanıtı...

Yürek Çıkmazı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Yürek Çıkmazı saat kaçta başlayacak? Yürek Çıkmazı geç mi başlayacak? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Yürek Çıkmazı 4. bölüm ne zaman? Yanıtı haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI SAAT KAÇTA?

Yürek Çıkmazı bu akşam saat 21.00'de TRT 1'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle bu akşam Yürek Çıkmazı dizisi geç ve özetsiz olarak başlayacak.

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Belamı senden bulacağım ben!"

#YürekÇıkmazı 4. bölüm 2. fragmanı yayında.??

Özetsiz yeni bölümümüzle 22 Kasım Salı 21.00'de @trt1'deyiz.