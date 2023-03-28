Yürek Çıkmazı var mı, yok mu, neden yok? 28 Mart Salı Bu akşam Yürek Çıkmazı yeni bölümü var mı, yok mu, neden yok? Dizi final mi, ara mı verdi?

Bu akşam 28 Mart 2023 Salı Yürek Çıkmazı TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Yürek Çıkmazı var mı, yok mu, neden yok? 28 Mart Bu akşam Yürek Çıkmazı yeni bölümü yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı final mi yaptı, ara mı verdi? merak etti. Peki, Yürek Çıkmazı neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölümü maçtan sonra mı başlayacak? Maçtan sonra Yürek Çıkmazı var mı? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli ve Bahadır İnce'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Yürek Çıkmazı var mı, yok mu, neden yok? 28 Mart Bu akşam Yürek Çıkmazı yeni bölümü yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı final mi yaptı, ara mı verdi? Yürek Çıkmazı ara mı verdi? Yürek Çıkmazı yeni bölümü haftaya mı? Yürek Çıkmazı neden başlamadı? Yürek Çıkmazı bugün olmayacak mı? İşte bilgiler...

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların beğenilen dizisi Yürek Çıkmazı normalde her Salı saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyordu. Fakat bugün TRT 1'de A Milli Takım maçı olacağı için yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 4 Nisan Salı ekranlara gelecektir.

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yürek Çıkmazı 28 Mart Salı günü ekranlara gelmeyecek. Bugün TRT 1'de Türkiye-Hırvatistan milli takım maçı olacaktır. Maçtan dolayı Yürek Çıkmazı bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 4 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Twitter Yürek Çıkmazı paylaşımı:

"#YürekÇıkmazı 17. bölümümüzde en etkilendiğin sahne hangisi oldu?

Yeni bölümümüzle 4 Nisan Salı 20.00'de

@trt1'deyiz."

Buna göre dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya 4 Nisan Salı yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 MART 2023 SALI)

17:45 - Ana Haber

18:15 - Ramazan Sevinci

19:50 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

21:45 - UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan"

00:00 - Yürek Çıkmazı

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Fuat'ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil'i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil'in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat'la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır. Öte yandan Zeynep, Salkım Göreli'yi araştırmaya başlamış, hakkında küçük de olsa bilgiler edinmiştir. Ali Fuat ve Halil'le buluşarak, aklındaki sorulara cevap arar. Ancak kızının gözünün içine bakarak yalan söylemek zorunda kalan Ali Fuat'ın kalbi bu baskıya dayanmaz. Kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Zeynep içten içe kendisini suçlarken Halil, Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Olan olmuştur. Geçmişin kimseye bir yararı yoktur artık. Zafer sarhoşluğu içinde arkalarından atıp tutan Yılmaz'a, aynı gece bir telefon gelir. Banyoda düşen Kader, sesini kimseye duyuramamış, son çare olarak Yılmaz'ı aramıştır. Yılmaz, telaş içinde yanında Feride'yle birlikte yardıma gider. Birdenbire ortaya çıkan bu kadın Feride'yi rahatsız etse de babası tembihlediği için Birsen'e bir şey söyleyemez. Ertesi gün Kader'i polikliniğe götürmek için Feride'nin arabasını alan Yılmaz, kaza yapınca ailedeki herkes Kader'in varlığından haberdar olur. Halil Zeynep cephesinde ise, sular durulmamıştır. Zeynep'in kendisine hala güvenmediğini gören Halil, ciddi bir adım atmaya karar verir. Aynı kararı Yılmaz da almıştır. Baba oğul, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birbirlerinden habersiz, harekete geçer.