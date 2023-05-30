TRT 1 kanalının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan Solmaz karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı Solmaz merak konusu oldu. Peki,Yürek Çıkmazı Solmaz kimdir? Yürek Çıkmazı Solmaz gerçek adı ne? Ceren Erginsoy kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil'in yaptığı fedakarlığı öğrenen Zeynep'in mutluluğu kadar acısı da büyüktür. Çünkü öğrendiği gerçekler, hayatta en çok güvendiği insanlardan birisi olan babası Cem'in korkunç yalanını da ortaya çıkarmıştır. Zeynep hayatındaki en zor yüzleşmelerden birini gerçekleştirebilmek için Halil'in desteğini ister. Diğer taraftan Dündar Göreli, Salkım'ı ona vermesi için Halil'i sıkıştırır. Halil ve Cem şüpheleri Zeynep'in üzerinden çekmek için akıllara durgunluk verecek tehlikeli planları için harekete geçer.

Kader'in asıl niyetini babasına ispatlamaya çalışan Feride, Kader'i takip eder ve onu Solmaz'ın mezarını ziyaret ederken görür. Kader, Feride'nin bu bilgiyi Yılmaz'a söylemesini önlemek için Halil'den yardım ister. Ama Yılmaz sürpriz bir şekilde gerçeği öğrenecektir. Kader'in Solmaz'ın kardeşi olduğunu öğrenen Yılmaz, gördüğü sanrılarında etkisiyle tamamen köşeye sıkışmış hisseder. Ona göre bu çıkmazdan kurtulmasının tek yolu Kader'in hayatına son vermektir

YÜREK ÇIKMAZI SOLMAZ KİMDİR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Solmaz karakterini Ceren Erginsoy canlandırmaktadır. Solmaz, Kader'in ablası rolündedir.