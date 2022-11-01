Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Yürek Çıkmazı ismini Yürek Çıkmazı sokağından almaktadır. Diziyi izleyenler başta Yürek Çıkmazı sokak nerede bulunuyor onu merak etti. Peki, Yürek Çıkmazı sokağı nerede, hangi il ve ilçede? Yürek Çıkmazı dizisinin bulunduğu sokak neresidir? Yürek Çıkmazı sokak İstanbul'da mı? İşte detaylar...

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Yürek Çıkmazı sokağı nerede, hangi il ve ilçede? Yürek Çıkmazı dizisinin bulunduğu sokak neresidir? Yürek Çıkmazı sokak İstanbul'da mı?

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?

Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Diziye adını veren Yürek Çıkmazı sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunduğu söylenilmektedir. Bu sokak gerçekte Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokakları arasında yer alıyor. Yürek çıkmazı sokağının açık adresi "Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul" olarak bilinmektedir.

YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İstanbul'un başka Beyoğlu olmak üzere çeşitli ilçelerinde çekilmektedir. Dizideki Yürek Çıkmazı sokağı Beyoğlu'nda bulunuyor.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek