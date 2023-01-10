TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan Seray karakteri merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı Seray kimdir? Yürek Çıkmazı Seray gerçek adı ne? Yürek Çıkmazı Seray karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı Seray kimdir? Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Yürek Çıkmazı dizisinin Seray karakteri, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı Seray kimdir? Yürek Çıkmazı Seray gerçek adı ne? Yürek Çıkmazı Seray karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI SERAY KİMDİR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Seray karakterini Eylül Ersöz canlandırmaktadır.

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ersöz, ilk olarak Gülperi dizisinde rol almıştır. Yetiş Zeynep ve Hekimoğlu dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2021 yılında yayınlanan Ada Masalı dizisinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde TRT1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndaki rolüyle adından söz ettirmektedir. Eylül Ersöz, 1,61 boyunda 47 kilo ağırlığındadır.