Yürek Çıkmazı oyuncuları kimlerdir? Yürek Çıkmazı Cennet, Halil, Zeynep, Yılmaz, Feride, Birsen kimdir, kim canlandırıyor? Dizinin oyuncu kadrosu!
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TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Dizinin başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu gibi isimler yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı oyuncuları kimlerdir? Yürek Çıkmazı Cennet, Halil, Zeynep, Yılmaz, Feride, Birsen kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Cennet kimdir? Yürek Çıkmazı Halil kimdir? Yürek Çıkmazı Zeynep kimdir? İşte detaylar...
Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı oyuncuları kimlerdir? Yürek Çıkmazı Cennet, Halil, Zeynep, Yılmaz, Feride, Birsen kimdir, kim canlandırıyor?
Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"
Ayça Bingöl
Alp Navruz
İrem Helvacıoğlu
Cemal Toktaş
Rozet Hubeş
Özlem Ulukan
Timur Ölkebaş
Mesut Akusta
Eylül Ersöz
Bihter Dinçel
Erhan Alpay
Güler Ökten
Alp Akar
Aydan Şener
Dilara Aksüyek
- Cennet karakterini Ayça Bingöl canlandırmaktadır.
- Halil karakterini Alp Navruz canlandırmaktadır.
- Zeynep karakterini İrem Helvacıoğlu canlandırmaktadır.
- Yılmaz karakterini Mesut Akusta canlandırmaktadır.
- Feride karakterini Dilara Aksüyek canlandırmaktadır.
- Birsen karakterini Bihter Dinçel canlandırmaktadır.