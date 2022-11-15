TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu! Yürek Çıkmazı konusu ne? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Yürek Çıkmazı çekimleri nerede yapılıyor?

Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu! Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Yürek Çıkmazı dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu! Yürek Çıkmazı konusu ne? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU!

Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.