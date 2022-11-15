TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı dizisinin çekildiği mekan izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Yürek Çıkmazı çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor? Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın çekildiği mekan merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin çekildiği mekanı araştırmakta. Yürek Çıkmazı dizisinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Yürek Çıkmazı çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU!

Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.

YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yürek Çıkmazı genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Diziye adını veren Yürek Çıkmazı sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunduğu söylenilmektedir. Bu sokak gerçekte Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokakları arasında yer alıyor. Yürek çıkmazı sokağının açık adresi "Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul" olarak bilinmektedir.