TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin nerede çekildiğini merak eden izleyiciler, Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizi çekimleri nerede yapılmaktadır? araştırması yapıyor. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekildi? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Yürek Çıkmazı konusu yaşanmış bir hikaye mi?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Dizideki Yürek Çıkmazı sokak nerededir? Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, hangi sokak? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizi çekimleri nerede yapılmaktadır? Dizideki sokak neresi? İşte bilgiler...

YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Diziye adını veren Yürek Çıkmazı sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunduğu söylenilmektedir. Bu sokak gerçekte Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokakları arasında yer alıyor. Yürek çıkmazı sokağının açık adresi "Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul" olarak bilinmektedir.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek