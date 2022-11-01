Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, hangi sokak? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizi çekimleri nerede yapılmaktadır? Dizideki sokak neresi?
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TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin nerede çekildiğini merak eden izleyiciler, Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizi çekimleri nerede yapılmaktadır? araştırması yapıyor. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekildi? İşte detaylar...
Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Dizideki Yürek Çıkmazı sokak nerededir? Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, hangi sokak? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizi çekimleri nerede yapılmaktadır? Dizideki sokak neresi? İşte bilgiler...
Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Diziye adını veren Yürek Çıkmazı sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunduğu söylenilmektedir. Bu sokak gerçekte Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokakları arasında yer alıyor. Yürek çıkmazı sokağının açık adresi "Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul" olarak bilinmektedir.
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.
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