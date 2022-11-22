2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Yürek Çıkmazı neden yok? Yürek Çıkmazı günü mü değişti? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Yürek Çıkmazı dizisi neden yok? Yanıtı...

Yürek Çıkmazı neden yok? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Yürek Çıkmazı neden yok? Yürek Çıkmazı günü mü değişti? Yürek Çıkmazı hangi gün? Yürek Çıkmazı dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Yürek Çıkmazı dizisi neden yok? Yanıtı...

YÜREK ÇIKMAZI NEDEN YOK?

Yürek Çıkmazı bu akşam saat 21.00'de TRT 1'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle bu akşam Yürek Çıkmazı dizisi geç ve özetsiz olarak başlayacak.

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Belamı senden bulacağım ben!"

#YürekÇıkmazı 4. bölüm 2. fragmanı yayında.??

Özetsiz yeni bölümümüzle 22 Kasım Salı 21.00'de @trt1'deyiz.