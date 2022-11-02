TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Yürek Çıkmazı dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Yürek Çıkmazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı yeni bölüm hangi gün? Yürek Çıkmazı dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yürek Çıkmazı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümleri Salı günleri ekranlara gelmektedir.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek