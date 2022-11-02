Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yürek Çıkmazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Gündem Haberleri

Yürek Çıkmazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Yürek Çıkmazı dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Yürek Çıkmazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı yeni bölüm hangi gün? Yürek Çıkmazı dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Yürek Çıkmazı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümleri Salı günleri ekranlara gelmektedir.

Yürek Çıkmazı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yürek Çıkmazı Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title