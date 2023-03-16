Yürek Çıkmazı dizisinde Mehmet Aslantuğ'u göremeyen izleyiciler tarafından neden olmadığı araştırılıyor. Yürek Çıkmazı dizisinde Mehmet Aslantuğ'un neden ayrıldığı merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı Mehmet Aslantuğ neden ayrıldı? Yürek Çıkmazı Mehmet Aslantuğ neden yok, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Yürek Çıkmazı dizisinden neden ayrıldığı merak konusu oldu. Aslantuğ, başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz'un yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep'in babası rolüne hayat veriyordu. Yürek Çıkmazı dizisinden ayrılan oyuncunun söyledikleri araştırılmakta. Peki, Yürek Çıkmazı Mehmet Aslantuğ neden ayrıldı? Yürek Çıkmazı Mehmet Aslantuğ neden yok, diziden ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI MEHMET ASLANTUĞ NEDEN AYRILDI?

Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile diziye veda ettiğini açıkladı. Aslantuğ yaptığı paylaşımda, "Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek" ifadelerine yer verdi.

"GERÇEĞE YOLDAŞLIK EDİYORUZ DİYE KIZAN BİRİLERİNE TESLİM DEĞİLİZ"

"Yalancı (1993) adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum Yürek Çıkmazı'na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden. Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek... Babanın yedeklediği bir umuda yolculuk ülkesi olmadı. Yedek pasaportu olmadı. Hiç hayalini de kurmadı."