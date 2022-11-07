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Yürek Çıkmazı konusu ne? Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman?

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Yürek Çıkmazı konusu ne? Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı konusu ne? Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

06 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı06 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı
05 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı05 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı

Yürek Çıkmazı konusu ne? Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Yürek Çıkmazı dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı konusu ne? Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.

Yürek Çıkmazı dizisi Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlarında yayınlanmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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