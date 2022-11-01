Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Yürek Çıkmazı konusu yaşanmış bir hikaye mi?

TRT 1'in yeni başlayacak olan dizisi Yürek Çıkmazı'nın konusu ve oyuncuları merak edildi. Dizinin ilk bölümünü izleyen seyirciler, Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı uyarlama mı? Yürek Çıkmazı konusu yaşanmış bir hikaye mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı uyarlama mı? Yürek Çıkmazı konusu yaşanmış bir hikaye mi?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yürek Çıkmazı dizinin ilk bölümü 1 Kasım Salı 2022 tarihinde TRT 1'de ekranlara gelecek.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI UYARLAMA MI?

Yürek Çıkmazı dizisi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek