Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Yürek Çıkmazı konusu yaşanmış bir hikaye mi?
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TRT 1'in yeni başlayacak olan dizisi Yürek Çıkmazı'nın konusu ve oyuncuları merak edildi. Dizinin ilk bölümünü izleyen seyirciler, Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı uyarlama mı? Yürek Çıkmazı konusu yaşanmış bir hikaye mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı uyarlama mı? Yürek Çıkmazı konusu yaşanmış bir hikaye mi?
Yürek Çıkmazı dizinin ilk bölümü 1 Kasım Salı 2022 tarihinde TRT 1'de ekranlara gelecek.
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.
Yürek Çıkmazı dizisi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
Ayça Bingöl
Alp Navruz
İrem Helvacıoğlu
Cemal Toktaş
Rozet Hubeş,
Özlem Ulukan
Timur Ölkebaş
Mesut Akusta
Eylül Ersöz
Bihter Dinçel
Erhan Alpay
Güler Ökten
Alp Akar
Aydan Şener
Dilara Aksüyek