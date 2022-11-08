Ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Kıvanç geliyor. Peki, Yürek Çıkmazı Kıvanç kimdir? Yürek Çıkmazı Kıvanç gerçekte kim, ismi nedir? Cemal Toktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yürek Çıkmazı Kıvanç karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı Kıvanç kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Kıvanç gerçekte kim, ismi nedir? Cemal Toktaş kaç yaşında, nereli?

YÜREK ÇIKMAZI KIVANÇ KİMDİR? KIVANÇ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Kıvanç karakterini "Cemal Toktaş" canlandırmaktadır.

CEMAL TOKTAŞ KİMDİR?

Cemal Toktaş (d. 14 Ocak 1983, İstanbul), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lisans eğitimini İstanbul'da tamamladı.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu "Taşra Kabare "de, "Temizlik İşleri", "Kel Şarkıcı", "Ölüm Hastalığı" , "Düşperest", "Alacakaranlık Kuşağı" adlı tiyatro ve kabare projelerini üretti ve rol aldı. "Kel Şarkıcı", "Direklerarası Seyirci Ödülleri"nde en iyi kostüm tasarımı, "Düşperest" ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Aralık 2018'de sahnelere merhaba diyen, yine Taşra Kabare yapımı "Sultana" kabare oyunu ile ilk kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıktı. 2020'de pandemi kısıtlamaları karşısında özel tiyatroların ayakta kalabilmesi adına tasarlanan BOA SAHNE yapımı "#HEŞTEG" adlı oyunda dijital platformda seyirci ile buluştu.

Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı "Kara Köpekler Havlarken"filmi ile sinemaya başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmindeki "Kadri" rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2009'da Tuna Kiremitçi'nin "Adını Sen Koy" filminde "Ilgaz" rolünde izlediğimiz Toktaş, "Sıla", "Doktorlar", "Tövbeler Tövbesi", "Böyle Bitmesin", "Yılanların Öcü", "Meryem", "Bizim Hikâye", "Vurgun" ve " Uyanış Büyük Selçuklu"dizi projelerinde rol aldı. Şu an ise "Yalancı" adlı dizi projesinde çalışmalarına devam ediyor…

Cemal Toktaş şimdilerde Yürek Çıkmazı filminde Kıvanç karakterini canlandırıyor.