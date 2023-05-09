Yürek Çıkmazı dizine yeni katılan Kader karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin karakterlerinden Kader merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı Kader kimdir? Yürek Çıkmazı Kader gerçek adı ne? Selen Öztürk kim, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TRT 1 kanalının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan Kader karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı Kader merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı Kader kimdir? Yürek Çıkmazı Kader gerçek adı ne? Selen Öztürk kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil, Sefer Göreli'ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat'ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat'ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep'in hayatı tehlikededir, Halil'in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur. Kader ise Yılmaz'ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil'le birlikte hareket etmeye başlar.

YÜREK ÇIKMAZI KADER KİMDİR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Kader karakterini Selen Öztürk canlandırmaktadır.