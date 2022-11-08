Ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Halil geliyor. Peki, Yürek Çıkmazı Halil kimdir? Yürek Çıkmazı Halil gerçekte kim, ismi nedir? Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yürek Çıkmazı Halil karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı Halil kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Halil gerçekte kim, ismi nedir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli?

YÜREK ÇIKMAZI HALİL KİMDİR? HALİL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Halil karakterini "Alp Navruz" canlandırmaktadır.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

Alp Navruz şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Halil karakterini canlandırmaktadır.