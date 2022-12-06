TRT 1'de normalde Salı günleri yayınlanan dizi Yürek Çıkmazı bugün 6 Aralık Salı ekranlara gelmedi. Bunun ardından dizi için, Yürek Çıkmazı gün mü değiştirdi, yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Dizi Salı günü neden yok? Yürek Çıkmazı dizinin yeni yayın günü ne zaman? araştırması yapıldı. Peki, Yürek Çıkmazı yayın günü mü değişti? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı gün mü değiştirdi, yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Dizi Salı günü neden yok? Yürek Çıkmazı dizinin yeni yayın günü ne zaman? Dizinin yayın günü hangi güne alındı?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Dizi bazı günler maçlardan dolayı yayınlanmıyor.

YÜREK ÇIKMAZI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, HANGİ GÜN?

Hayır, dizinin yayın günü değişmedi. Dizi Salı günleri yayınlanmaya devam ediyor. 6 Aralık Salı yani bugün ise Dünya Kupası son 16 maçlarından dolayı dizi yayınlanmayacak. Yani, Yürek Çıkmazı dizisi Salı günleri ekranlara gelmeye devam edecektir. Sadece bu haftalık olmayacak.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen'i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır. Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder. Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner'i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür. Ancak asıl büyük sır, Cennet'in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.