Yürek Çıkmazı dizisinin 18. bölümünün ardından 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Seyirciler ise yeni fragmanı merak ediyor. Peki, Yürek Çıkmazı fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı 19.bölüm fragmanı izle! Yürek Çıkmazı fragman HD izle!

Yürek çıkmazı fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi olan Yürek Çıkmazı fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı 19.bölüm fragmanı izle! Yürek Çıkmazı fragman HD izle!

YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Dizinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizin devamında Yürek Çıkmazı 19. bölüm fragmanı yer alıyor.

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"