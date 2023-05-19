Yürek Çıkmazı dizisi final mi yapıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi neden yapıyor merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı final mi? Yürek Çıkmazı neden bitiyor? Yürek Çıkmazı dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı final mi yapacak merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı final mi? Yürek Çıkmazı neden bitiyor? Yürek Çıkmazı dizisi neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL Mİ?

Yürek Çıkmazı dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. TRT 1'in sevilen dizisinin final tarihi önümüzdeki günlerde belli olacaktır.