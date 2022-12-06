Ekranların sevilen dizisi Yürek Çıkmazı bugün yayın akışında yer almayınca izleyiciler tarafından dizinin son durumu merak edildi. Peki, Yürek Çıkmazı bitti mi? Yürek Çıkmazı final mi yapacak? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı dizisi hakkında seyirciler, Yürek Çıkmazı final mi yaptı, bitti mi? Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleri neden yok, dizi final mi olacak? Dizi bitiyor mu? araştırması yapıyor. Peki, dizi bitti mi, final mi yaptı? Bilgiler sizlerle...

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü TRT 1'de ekranlara geliyor. Dizi bugün yani 6 Aralık tarihinde Dünya Kupası maçlarından dolayı olmayacak.

YÜREK ÇIKMAZI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, dizi bitmedi veya final yapmadı. Bugün Dünya Kupası son 16 maçları olduğu için Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.