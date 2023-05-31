Yürek Çıkmazı final mi yapıyor? Yürek Çıkmazı bitti mi?
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Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta gibi isimlerin paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinin yeni sezon içi akıbeti belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi için final kararı verildi. Peki, Yürek Çıkmazı final mi yapıyor? Yürek Çıkmazı bitti mi?
Başarılı isimlerin başrolünü paylaştığı TRT dizisi Yürek Çıkmazı için final kararı alındı. Dün akşam 26. bölümle izleyici karşısına çıkan dizi 2 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak. Peki, Yürek Çıkmazı final mi yapıyor? Yürek Çıkmazı bitti mi?
YÜREK ÇIKMAZI FİNAL Mİ YAPIYOR?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam 26. bölümü ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Kadına şiddet konusunun etkili bir dille ele alındığı dizi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı kitabından uyarlandı. Dizinin final kararının ardında başrol oyuncularından herhangi bir paylaşım gelmedi.