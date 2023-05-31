Yürek Çıkmazı final mi yapıyor? Yürek Çıkmazı bitti mi?

Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta gibi isimlerin paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinin yeni sezon içi akıbeti belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi için final kararı verildi. Peki, Yürek Çıkmazı final mi yapıyor? Yürek Çıkmazı bitti mi?