Yürek Çıkmazı Feride kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Feride gerçekte kim, ismi nedir? Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli?
Gündem Haberleri
Ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Feride geliyor. Peki, Yürek Çıkmazı Feride kimdir? Yürek Çıkmazı Feride gerçekte kim, ismi nedir? Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yürek Çıkmazı Feride karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...
Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı Feride kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Feride gerçekte kim, ismi nedir? Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli?
YÜREK ÇIKMAZI FERİDE KİMDİR? FERİDE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?
Yürek Çıkmazı dizisinde Feride karakterini "Dilara Aksüyek" canlandırmaktadır.
DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?
Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka), Türk oyuncudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk rolü 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.