Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne? Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman çıkıyor? Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kim? Yürek Çıkmazı hangi kanalda?

TRT 1 ekranlarının iddialı projeleri arasında gösterilen "Yürek Çıkmazı" dizisinden merakla beklenen ilk fragman gelmesinin ardından vatandaşlar Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen dizilerden biri olan Yürek Çıkmazı dizisinin ilk fragmanı büyük ilgi gördü. Merak edilenler arasında ise Yürek Çıkmazı hangi kanalda? sorusu yer aldı. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne? Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman çıkıyor? Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kim?

Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne? sorusu merak ediliyor. TRT ekranlarında yayınlanacak olan Yürek Çıkmazı dizisi ilk fragmanını yayınlandı. Kısa sürede fragmanı ile büyük ilgi toplayan Yürek Çıkmazı dizisinin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne? Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman çıkıyor? Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları kim?

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alan dizi merakla bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı dizi, bir trajedinin ardından hayatları değişen bir ailenin üyelerinin başından geçenleri konu alıyor. Konusuyla dikkat çeken dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek