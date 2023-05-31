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Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta gibi isimlerin paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinin yeni sezon içi akıbeti belli oldu. Yürek Çıkmazı dizisi final mi yapıyor ve Yürek Çıkmazı dizisi neden bitiyor soruları merak ediliyor. Yürek Çıkmazı dizisi final mi yapıyor? Yürek Çıkmazı dizisi neden bitiyor? Yürek Çıkmazı dizisi final bölümü izle! Detaylar haberimizdedir…

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başarılı isimlerin başrolünü paylaştığı TRT dizisi Yürek Çıkmazı için final kararı alındı. Dün akşam 26. bölümle izleyici karşısına çıkan dizi 2 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam 26. bölümü ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Kadına şiddet konusunun etkili bir dille ele alındığı dizi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı kitabından uyarlandı. Dizinin final kararının ardında başrol oyuncularından herhangi bir paylaşım gelmedi. Yürek Çıkmazı dizisi daha önce kadına şiddet sahnelerinden dolayı izleyicilerin tepkisini çekmişti.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!