Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Cennet geliyor. Peki, Yürek Çıkmazı Cennet kimdir? Yürek Çıkmazı Cennet gerçekte kim, ismi nedir? Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli? Yürek Çıkmazı Cennet karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı Cennet kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Cennet gerçekte kim, ismi nedir? Ayça Bingöl kaç yaşında, nereli?

YÜREK ÇIKMAZI CENNET KİMDİR? CENNET KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Cennet karakterini "Ayça Bingöl" canlandırmaktadır.

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Ayça Bingöl (d. 16 Ocak 1975, İstanbul), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.